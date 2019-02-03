Парень из Мексики устроил трибьют Колодину, положив идеальный гол боковыми ножницами
Денис одобряет.
Чилийский форвард «Леона» Жан Менесес удвоил преимущество в матче чемпионата Мексики против «Крус Асуль» на исходе первого тайма.
25-летний страйкер подкрался к углу вратарской, и после навеса мощно прошил голкипера ударом боковыми ножницами под перекладину.
- Во втором тайме счет не изменился: «Леон» выиграл со счетом 2:0 и идет после пяти матчей на седьмом месте. «Крус Асуль» располагается двумя строчками ниже, имея на очко меньше.
- Для Менесеса это первый гол в сезоне.
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