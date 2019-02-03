Скример форварда «Америки», который влетел в сетку быстрее пули
Лазерная точность.
Полузащитник «Америки» Ренато Ибарра открыл счет в матче пятого тура Клаусуры чемпионата Мексики против «Керетаро» сверхдальним выстрелом.
28-летний эквадорец приложился метров с 35-ти: мяч идеально лег на ногу и влетел точно в верхний угол. Удар был такой силы, что вратарь даже не успел прыгнуть за мячом.
- «Америка» уверенно победила со счетом 2:0 и идет на пятом месте.
- Ибарра играл в Европе – пять лет он выступал за «Витесс».
- Для него этот гол стал третьим в 23 матчах чемпионата Мексики.
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