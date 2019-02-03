Twitter

Скример форварда «Америки», который влетел в сетку быстрее пули

Скример форварда «Америки», который влетел в сетку быстрее пули
Eurosport

1 час назад

Лазерная точность.

Полузащитник «Америки» Ренато Ибарра открыл счет в матче пятого тура Клаусуры чемпионата Мексики против «Керетаро» сверхдальним выстрелом.

28-летний эквадорец приложился метров с 35-ти: мяч идеально лег на ногу и влетел точно в верхний угол. Удар был такой силы, что вратарь даже не успел прыгнуть за мячом.

  • «Америка» уверенно победила со счетом 2:0 и идет на пятом месте.
  • Ибарра играл в Европе – пять лет он выступал за «Витесс».
  • Для него этот гол стал третьим в 23 матчах чемпионата Мексики.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Мексики

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Выход в финал German Masters Уилсона, который вообще не церемонился с ветераном Магуайром

01:03
Популярные видео
Уилсон понял, что родился в рубашке, когда биток дважды избежал падения в лузу
 691 просмотров2 ч
Кейн набрал 900-е очко в НХЛ и вообще был зверем: он уже второй среди бомбардиров сезона
1 523 просмотров19 ч