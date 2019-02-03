Скример форварда «Америки», который влетел в сетку быстрее пули

Полузащитник «Америки» Ренато Ибарра открыл счет в матче пятого тура Клаусуры чемпионата Мексики против «Керетаро» сверхдальним выстрелом.

28-летний эквадорец приложился метров с 35-ти: мяч идеально лег на ногу и влетел точно в верхний угол. Удар был такой силы, что вратарь даже не успел прыгнуть за мячом.

«Америка» уверенно победила со счетом 2:0 и идет на пятом месте.

Ибарра играл в Европе – пять лет он выступал за «Витесс».

Для него этот гол стал третьим в 23 матчах чемпионата Мексики.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте