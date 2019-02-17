Андре-Пьер Жиньяк опять круто забил в Мексике – на этот раз эффектной пяткой

Футболист мексиканского «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк положил два мяча в ворота «Некаксы» (3:2), один из которых был пижонистым, но все равно крутым.

Француз получил передачу, находясь в центре штрафной. Вместо того чтобы сразу пробить, Жиньяк зафиксировал мяч, развернулся и мощно катнул его пяткой в дальний нижний.

В чемпионат Мексики Андре-Пьер переехал в 2015-м. До того он 5 лет играл в «Марселе».

После 7 туров «Тигрес» занимают вторую строчку в таблице.

Андре-Пьер Жиньяк положил такой голасо, что ты на мгновение уйдешь в астрал

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