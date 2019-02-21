Почти полный тезка Иньесты вколотил предельно залипательный скример в Мексике

Игрок «Пумаса» Андрес Иньестра (нет, это не опечатка) в исключительно эффектном стиле открыл счет в матче Кубка Мексики против «Леонес Негрос».

Уже на пятой минуте 22-летний мексиканский полузащитник подработал мяч и мощно бахнул с 30 метров, уложив его в дальний верхний угол.

«Пумас» выиграл со счетом 2:1: команда пропустила гол на 92-й минуте, но следом вколотила победный на четвертой добавленной минуте.

На счету Иньестры три матча в чемпионате Мексики-2018/19, в которых он результативными действиями не отметился.

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