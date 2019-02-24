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Сумасшедшая бисиклета полузащитника из команды Марадоны, которая очень обрадовала Диего

Сумасшедшая бисиклета полузащитника из команды Марадоны, которая очень обрадовала Диего
Eurosport

10 мин. назад

Нет, правда, очень красиво.

Полузащитник возглавляемого Диего Марадоной мексиканского «Дорадос» Хесус Эскобоса забил потрясающий мяч в матче второй Лиги Мексики против «Кафеталерос Тапачула».

На 38-й минуте футболист подстроился под свечку, пущенную соперником, и бисиклетой мощно положил мяч в дальнюю девятку, заставив Диего Армандо вскочить с места.

  • Эскобоса сделал счет 2:0, но «Дорадос» не удержал победу и сыграл вничью – 2:2.
  • С четырьмя очками после шести игр команда Марадоны замыкает таблицу лиги.
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