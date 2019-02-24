Сумасшедшая бисиклета полузащитника из команды Марадоны, которая очень обрадовала Диего
Нет, правда, очень красиво.
Полузащитник возглавляемого Диего Марадоной мексиканского «Дорадос» Хесус Эскобоса забил потрясающий мяч в матче второй Лиги Мексики против «Кафеталерос Тапачула».
На 38-й минуте футболист подстроился под свечку, пущенную соперником, и бисиклетой мощно положил мяч в дальнюю девятку, заставив Диего Армандо вскочить с места.
- Эскобоса сделал счет 2:0, но «Дорадос» не удержал победу и сыграл вничью – 2:2.
- С четырьмя очками после шести игр команда Марадоны замыкает таблицу лиги.
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