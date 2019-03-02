«Голасооооооо!» – вопил комментатор, когда игрок «Америки» так исполнил штрафной

В матче «Америки» против «Монаркаса Морелия» в рамках мексиканского чемпионата Николас Кастильо исполнил потрясающий по красоте штрафной удар.

«Америка» уступала со счетом 0:2, когда судья свистнул нарушение правил. Кастильо разбежался и точным ударом по дуге отправил мяч в сетку. Голкипер «Монаркаса» среагировал правильно, но не совладал со скоростью мяча.

Матч проходил в рамках девятого тура Лиги МХ. «Америка» идет восьмой в турнирной таблице, «Морелия» – 16-я (из 18 команд).

Игра закончилась вничью (2:2).

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