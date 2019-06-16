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Марадона ушел с поста тренера «Дорадос» и ляжет на две операции

Марадона ушел с поста тренера «Дорадос» и ляжет на две операции
Eurosport

26 мин. назад

А вот и тренер для сборной Аргентины освободился.

Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Великому аргентинцу предстоят операции на плече и колене.

«Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, скоро увидимся!» – гласит запись в твиттере «Дорадос».

  • Марадону пригласили в «Дорадос» в сентябре 2018 года.
  • Клуб выступает во втором мексиканском дивизионе. В мае «Дорадос» проиграл в финале плей-офф за выход в высшую лигу.

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