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Марадона ушел с поста тренера «Дорадос» и ляжет на две операции
А вот и тренер для сборной Аргентины освободился.
Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Великому аргентинцу предстоят операции на плече и колене.
«Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, скоро увидимся!» – гласит запись в твиттере «Дорадос».
- Марадону пригласили в «Дорадос» в сентябре 2018 года.
- Клуб выступает во втором мексиканском дивизионе. В мае «Дорадос» проиграл в финале плей-офф за выход в высшую лигу.
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