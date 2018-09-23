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П – пушечка. Деф «Крус Асуля» Адриан Альдрете завернул невероятный голасо в ворота аутсайдера
Суперудар.
В матче десятого тура мексиканской Апертуры «Крус Асуль» на своем поле переиграл «Атлас» – 2:0.
Счет в игре на 18-й минуте открыл защитник Адриан Альдрете, приложившийся к мячу аки твой Роберто Карлос – мощно, сочно и без шансов для голкипера.
Второй гол в игре забил страйкер «Крус Асуля» Мильтон Каральо.
- «Крус Асуль» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками.
- «Атлас» идет последним. Команда набрала всего 2 очка в 10 играх.
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