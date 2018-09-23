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П – пушечка. Деф «Крус Асуля» Адриан Альдрете завернул невероятный голасо в ворота аутсайдера

П – пушечка. Деф «Крус Асуля» завернул невероятный голасо в ворота аутсайдера
Eurosport

1 час назадОбновлено 30 мин. назад

Суперудар.

В матче десятого тура мексиканской Апертуры «Крус Асуль» на своем поле переиграл «Атлас» – 2:0.

Счет в игре на 18-й минуте открыл защитник Адриан Альдрете, приложившийся к мячу аки твой Роберто Карлос – мощно, сочно и без шансов для голкипера.

Второй гол в игре забил страйкер «Крус Асуля» Мильтон Каральо.

  • «Крус Асуль» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками.
  • «Атлас» идет последним. Команда набрала всего 2 очка в 10 играх.

Ювелирный гол из чемпионата Мексики. Так пробить в касание может только настоящий маэстро

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