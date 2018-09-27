Вратарь потащил классный удар, но лишь для того, чтобы через минуту пропустить нереальную годноту

В матче Кубка Мексики-2018/19 между «Гвадалахарой» и «Пумасом» победный мяч забил Брайан Фигероа, и гол получился нереально красивым.

Голкипер хозяев отбил сильный удар соперника с 40 метров, но атака «Пумаса» продолжилась, и мяч получил Фигероа, который идеальным ударом порвал девяточку.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Пумаса».

В чемпионате страны «Гвадалахара» идет на десятом месте после десяти туров.

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