twitter

Вратарь потащил классный удар, но лишь для того, чтобы через минуту пропустить нереальную годноту

Вратарь потащил классный удар, но лишь для того, чтобы через минуту пропустить нереальную годноту
Eurosport

52 мин. назад

В Мексике забивают очень красиво.

В матче Кубка Мексики-2018/19 между «Гвадалахарой» и «Пумасом» победный мяч забил Брайан Фигероа, и гол получился нереально красивым.

Голкипер хозяев отбил сильный удар соперника с 40 метров, но атака «Пумаса» продолжилась, и мяч получил Фигероа, который идеальным ударом порвал девяточку.

  • Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Пумаса».
  • В чемпионате страны «Гвадалахара» идет на десятом месте после десяти туров.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Мексики

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто

02:30
Популярные видео
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
1 092 просмотров13 ч
«Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич
6 817 просмотров25/09 в 12:53
А еще вам может понравиться