Подлая лужа помешала вратарю сыграть на перехвате, и ловкач из «Монтеррея» казнил соперника

Матч чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Тихуаной» проходил в сложных погодных условиях. Из-за большого количество осадков поле не успело просохнуть, и футболистам пришлось играть в смесь футбола и водного поло.

На 76-й минуте игроки хозяев провели быструю (насколько возможно в таких условиях) атаку, которую точным ударом завершил Хесус Гальярдо. Шансов у вратаря было немного, ведь предугадать отскок мяча на таком поле практически нереально.

«Монтеррей» выиграл этот матч со счетом 3:0.

После одиннадцати туров чемпионата Мексики-2018/19 «полосатые» идут на четвертом месте, отставая от лидера на 4 очка.

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