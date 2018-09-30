twitter

Подлая лужа помешала вратарю сыграть на перехвате, и ловкач из «Монтеррея» казнил соперника

Подлая лужа помешала вратарю сыграть на перехвате, и ловкач из «Монтеррея» казнил соперника
Eurosport

1 час назад

Картинка, словно, из русского футбола десятилетней давности.

Матч чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Тихуаной» проходил в сложных погодных условиях. Из-за большого количество осадков поле не успело просохнуть, и футболистам пришлось играть в смесь футбола и водного поло.

На 76-й минуте игроки хозяев провели быструю (насколько возможно в таких условиях) атаку, которую точным ударом завершил Хесус Гальярдо. Шансов у вратаря было немного, ведь предугадать отскок мяча на таком поле практически нереально.

  • «Монтеррей» выиграл этот матч со счетом 3:0.
  • После одиннадцати туров чемпионата Мексики-2018/19 «полосатые» идут на четвертом месте, отставая от лидера на 4 очка.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Мексики

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан забил два гола, заработал пеналь и вообще поиздевался над «Ванкувером»

03:11
Популярные видео
«Чикаго» победил «Лос-Анджелес», голы Михайловича и Росси – просто огнище
 404 просмотров1 ч
Вынужденная замена. Зидан, Гамула и еще 3 тренера для «МЮ»
6 634 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться