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Диего Марадона вернулся в кислотные 90-е и отпраздновал победу команды тверком в раздевалке
А мог танцевать в Бресте.
Технический директор «Дорадос» Диего Марадона прекрасно чувствует себя в Мексике. Легендарный аргентинец уже забыл о проблемах со здоровьем, которые он испытал от просмотра матчей «альбиселесте».
Когда его клуб обыграл «Леонес Негрос» со счетом 2:0, Диего так обрадовался, что станцевал после матча прямо в раздевалке.
- 57-летний Марадона должен был стать президентом белорусского «Динамо-Брест», но передумал и уехал в Мексику.
- Ранее Диего тренировал Аргентину и клубы из ОАЭ.
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