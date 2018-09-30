Диего Марадона вернулся в кислотные 90-е и отпраздновал победу команды тверком в раздевалке

Технический директор «Дорадос» Диего Марадона прекрасно чувствует себя в Мексике. Легендарный аргентинец уже забыл о проблемах со здоровьем, которые он испытал от просмотра матчей «альбиселесте».

Когда его клуб обыграл «Леонес Негрос» со счетом 2:0, Диего так обрадовался, что станцевал после матча прямо в раздевалке.

57-летний Марадона должен был стать президентом белорусского «Динамо-Брест», но передумал и уехал в Мексику.

Ранее Диего тренировал Аргентину и клубы из ОАЭ.

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