Кипер потащил пенальти на 97-й минуте мексиканского Суперкласико и стал Акинфеевым
Эмоционально.
В мексиканском Суперкласико «Америка» – «Гвадалахара» кипер гостей Рауль Гудиньо отразил пенальти на седьмой добавленной минуте при счете 1:1.
Вратарь угадал направление удара Матеуса Урибе и мгновенно оказался в объятиях партнеров. Сразу после пенальти судья дал финальный свисток.
- 22-летний Гудиньо – серебряный призер юношеского чемпионата мира 2013 года.
- Кипер в 2014 году перешел в «Порту», но за главную команду так и не сыграл и в июле вернулся на родину.
- «Америка» и «Гвадалахара» делят национальный рекорд по победам в чемпионате Мексики – по 12 чемпионств.
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