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Кипер потащил пенальти на 97-й минуте мексиканского Суперкласико и стал Акинфеевым

Кипер потащил пенальти на 97-й минуте мексиканского Суперкласико и стал Акинфеевым
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Эмоционально.

В мексиканском Суперкласико «Америка» – «Гвадалахара» кипер гостей Рауль Гудиньо отразил пенальти на седьмой добавленной минуте при счете 1:1.

Вратарь угадал направление удара Матеуса Урибе и мгновенно оказался в объятиях партнеров. Сразу после пенальти судья дал финальный свисток.

  • 22-летний Гудиньо – серебряный призер юношеского чемпионата мира 2013 года.
  • Кипер в 2014 году перешел в «Порту», но за главную команду так и не сыграл и в июле вернулся на родину.
  • «Америка» и «Гвадалахара» делят национальный рекорд по победам в чемпионате Мексики – по 12 чемпионств.

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