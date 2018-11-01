Игроки «Дорадос» макнули Диего Марадону в праздничный тортик в честь дня рождения коуча

30 октября Диего Марадоне исполнилось 58 – футболисты мексиканского «Дорадос» об этом помнили и приготовили тренеру веселый перфоманс.

Мужчины, одетые в поздравительные футболки, торжественно вынесли тортик в виде маленького съедобного Диего из подтрибунного помещения. Довольный коуч прошествовал к столу с довольной улыбочкой. Марадона получил аплодисменты, пожал всем руки, встал у тортика – и упал в него лицом. Клуб предусмотрительно запасся вторым десертом для пранка.

Клуб идет на седьмом месте в чемпионате второго мексиканского дивизиона.

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