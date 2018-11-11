На убитом после концерта газоне сыграли мексиканские клубы – даже «Тоттенхэм» им сочувствует

В настолько экстремальных условиях ухитрились сыграть матч чемпионата Мексики «Крус Асуль» и «Лобос БУАП» (2:1).

Так выглядело поле всего за несколько часов до стартового свистка. Это гораздо хуже того, что увидели игроки «Тоттенхэма» на «Уэмбли» после матча по американскому футболу.

Стадион «Ацтека» пострадал из-за того, что на нем накануне прошел концерт. Но не только мероприятия могут испортить покрытие – 10 ноября в Аргентине был перенесен финал Кубка Либертадорес, потому что газон «Бомбонеры» почти ушел под воду из-за ливней.

«Крус Асуль» – лидер чемпионата, «Лобос БУАП» – на 14-й строчке.

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