Диего Марадона вызвал Звонимира Бобана на боксерский поединок

Легендарный аргентинский футболист раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Я отправил письмо Джанни Инфантино, в котором подал в отставку с поста капитана команды легенд ФИФА. С тех пор, как ушел Йозеф Блаттер, ничего не изменилось. Ничего.

Они поместили нас в гостиничный номер вместе с Марко ван Бастеном и еще одним игроком. И с нами обращались так, словно мы маленькие собачки, которых нужно подкармливать. Это было полное отсутствие уважения, и именно поэтому я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать то, что знаю о новой ФИФА», – приводит слова Марадоны Sky.

Под пулемет критики Диего попал и заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. «Я бы хотел сказать Звонимиру, что, если он хочет выглядеть хорошо в этой ситуации, то пусть выходит со мной на боксерский ринг.

Ему не следовало приходить в гостиницу и злиться. Самое худшее, что Бобан был подослан к нам Инфантино. Но я не 20-летний пацан, мне 58 лет. Это ранит меня, потому что я верил в этих людей. Но больше я им не верю», – подчеркнул Марадона.

Марадона говорит об инциденте, который произошел между ним и Бобаном в гостинице, где располагались футболисты, участвовавшие в программе легенд ФИФА.

В настоящий момент Марадона тренирует клуб второй мексиканской лиги «Дорадос».

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