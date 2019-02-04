Вратарь «Дорадос» набил на ноге лицо Диего Марадоны и надпись «Верю в бога»
В Мексике обожают легендарного аргентинца.
Голкипер клуба второй мексиканской лиги «Дорадос» Гаспар Сервио сделал татуировку с изображением лица главного тренера команды Диего Марадоны.
Сервио набил тату на ноге: теперь там изображен Марадона в кепке «Дорадос» и надпись «Верю в Бога» (Creo en Dios).
- Марадона стал главным тренером «Дорадос» в прошлом году.
- Диего с ходу мог вывести команду в высший дивизион, но в финале плей-офф «Дорадос» уступил «Атлетико Сан-Луис» (5:6 по сумме двух игр).
Гениальное послематчевое интервью Марадоны, состоящее из мычания и предлога «ла»
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