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Вратарь «Дорадос» набил на ноге лицо Диего Марадоны и надпись «Верю в бога»

Вратарь «Дорадос» набил на ноге лицо Марадоны и надпись «Верю в бога»
Eurosport

53 мин. назад

В Мексике обожают легендарного аргентинца.

Голкипер клуба второй мексиканской лиги «Дорадос» Гаспар Сервио сделал татуировку с изображением лица главного тренера команды Диего Марадоны.

Сервио набил тату на ноге: теперь там изображен Марадона в кепке «Дорадос» и надпись «Верю в Бога» (Creo en Dios).

  • Марадона стал главным тренером «Дорадос» в прошлом году.
  • Диего с ходу мог вывести команду в высший дивизион, но в финале плей-офф «Дорадос» уступил «Атлетико Сан-Луис» (5:6 по сумме двух игр).

Гениальное послематчевое интервью Марадоны, состоящее из мычания и предлога «ла»

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