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Марадона признал своими трех детей, которых он зачал на Кубе во время лечения от наркозависимости
Легенда не терял времени даром.
Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона признал, что является отцом еще троих детей.
Как сообщает BBC, в ближайшее время легендарный футболист отправится в столицу Кубы, чтобы провести тесты на отцовство. Ожидается, что трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны.
- В 2000-2005 годах Диего лечился на Кубе от кокаиновой зависимости.
- Ранее Марадона признал своими детьми 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану. Также у экс-футболиста есть два ребенка от брака с Клаудией Вилльяфане.
- Нынешняя девушка Марадоны, Вероника Охеда, родила ему сына Диего Фернандо.
У невесты Диего Марадоны есть подруга. Она обожает фото в купальниках и бра
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