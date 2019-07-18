Мексиканский «Дорадос» сообщил об убийстве игрока молодежной команды Мирши Франсиско Эрреры Гастелума.

По информации Infobae, 20-летний игрок обедал в ресторане после тренировки, когда на него напали четверо неизвестных и нанесли ножевое ранение. Футболиста госпитализировали, но усилия врачей не помогли – он умер в больнице.

Мексиканская полиция занялась расследованием преступления – рассматриваются версии заказного убийства и уличного конфликта.

Гастелум играл на позиции защитника, он провел в системе «Дорадос» пять лет.

В сезоне-2018/19 «Дорадос» возглавлял Диего Марадона.

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