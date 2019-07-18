From Official Website
20-летнего игрока бывшего клуба Марадоны зарезали в ресторане
Ножевое ранение оказалось смертельным.
Мексиканский «Дорадос» сообщил об убийстве игрока молодежной команды Мирши Франсиско Эрреры Гастелума.
По информации Infobae, 20-летний игрок обедал в ресторане после тренировки, когда на него напали четверо неизвестных и нанесли ножевое ранение. Футболиста госпитализировали, но усилия врачей не помогли – он умер в больнице.
- Мексиканская полиция занялась расследованием преступления – рассматриваются версии заказного убийства и уличного конфликта.
- Гастелум играл на позиции защитника, он провел в системе «Дорадос» пять лет.
- В сезоне-2018/19 «Дорадос» возглавлял Диего Марадона.
23-летнего вратаря «Арарата-2» убили выстрелом в голову в одном из районов Еревана
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте