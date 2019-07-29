Футболистка «Пумаса» исполнила шедевр – гол ударом через себя после паса пяткой великолепен
И что теперь ты скажешь о женском футболе?
Форвард женской команды «Пумас» Жаклин Гарсия эффектно сократила отставание команды в матче чемпионата страны против «Керетаро».
После подачи углового партнер Жалкин сделала передачу пяткой, та подняла мяч над газоном и неотразимо пробила через себя.
- Несмотря на потрясающий гол, «Пумас» уступил «Керетаро» со счетом 1:2.
- После трех туров у «Пумаса» в активе 3 очка и девятое место, у «Керетаро» – 7 очков и вторая строчка.
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