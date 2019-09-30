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Столкновение обернулось для экс-игрока «Барсы» Дос Сантоса кровавой раной. Леденящие душу кадры

Столкновение обернулось для экс-игрока «Барсы» Дос Сантоса кровавой раной. Леденящие душу кадры
Eurosport

10 мин. назад

Выглядит так, будто его резали.

Форвард мексиканского клуба «Америка» Джовани дос Сантос получил жуткую травму в матче против «Гвадалахары».

Повреждение нанес защитник Брисеньо: на полной скорости он врезался в колено 30-летнего Дос Сантоса. На месте стыка образовалась кровавая рана.

  • Сроки восстановления пока не известны.
  • С 2006 года по 2008-й Дос Сантос выступал за «Барселону», также он играл в «Тоттенхэме».

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