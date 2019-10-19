Матч чемпионата Мексики между «Веракрусом» и «Тигрес» закончился со счетом 1:3. Гости обеспечили себе победу за пять минут – футболисты домашней команды просто стояли на месте.

Все дело в том, что игрокам уже полгода не платят зарплату. Таким образом они выразили протест руководству клуба.

«Тигрес» поддержали первую минуту бунта, но затем все же начали играть. Сначала в пустую сетку ворот мяч отправил парагваец Эдуардо Варгас, а на четвертой минуте его трюк повторил экс-страйкер сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

Полузащитник гостей Гуидо Писарро рассказал, что его команда знала о планирующейся акции и согласилась поддержать коллег. Изначально уговор был на одну минуту протеста, но прямо перед матчем капитан «Веракруса» попросил о нескольких минутах, на что футболисты «Тигрес» были не готовы. «На их месте перекладывать на нас ответственность за протест против их президента – просто глупо. Мы приехали сюда, уважая их решение (об одноминутном протесте)... и продолжили играть», – оправдал Писарро решение своей команды. Его слова приводит ESPN.

Футболист хозяев объяснил акцию тем, что некоторым футболистам не платили зарплату по пять-шесть месяцев, у команды нет даже минимального оборудования вроде мешков со льдом. Также он пожаловался, что у женской команды нет отдельной раздевалки, а у молодежных составов – нормального питания. А еще мужчина обиделся на то, что соперник все же начал играть, не дождавшись окончания протеста: «Тигрес» отлично знали, что мы остановимся на три минуты. Это грустно. Мы все профессиональны. Мы все в футболе, и вы видели сами, что произошло».

«Веракрус» не побеждает в чемпионате Мексики уже 40 матчей кряду.

В последний раз команда добыла победу в августе 2018-го.

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