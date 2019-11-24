Вратарь клуба «Чивас Гвадалахара» Хосе Родригес забил удивительный мяч в последнем туре регулярного чемпионата Мексики, а его клуб обыграл «Веракрус» со счетом 3:1.

«Веракрус» – безнадежный аутсайдер лиги. Футболисты бунтуют против ужасных условий, у команды всего восемь баллов и -34 мяча в графе «разница». Их унижение в высшем дивизионе завершилось на 94-й минуте выездного матча против «Чиваса» – кипер соперников забил им гол из собственной штрафной.

Хосе Родригес – чемпион Олимпиады-2012.

«Гвадлахара» закончила сезон на 10-й строчке.

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