Getty Images

Бешеный гол из чемпионата Мексики – футболист принял мяч на грудь и завалил через себя

Бешеный гол из чемпионата Мексики – футболист принял мяч на грудь и завалил через себя
Eurosport

1 час назад

Магическая красота.

Гол потрясающей красоты и мастерства решил судьбу первого матча финала чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Америкой».

28-летний Рохелио Фунес Мори из «Монтеррея» принял мяч на грудь после скидки от партнера по команде, а затем в падении точно пробил через себя.

  • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Монтеррея».
  • Ответная игра состоится 30 декабря.

Иньеста еще способен на подвиги: вот его мастерский гол в полуфинале Кубка Японии

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Мексики

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте