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Бешеный гол из чемпионата Мексики – футболист принял мяч на грудь и завалил через себя
Магическая красота.
Гол потрясающей красоты и мастерства решил судьбу первого матча финала чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Америкой».
28-летний Рохелио Фунес Мори из «Монтеррея» принял мяч на грудь после скидки от партнера по команде, а затем в падении точно пробил через себя.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Монтеррея».
- Ответная игра состоится 30 декабря.
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