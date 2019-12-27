Гол потрясающей красоты и мастерства решил судьбу первого матча финала чемпионата Мексики между «Монтерреем» и «Америкой».

28-летний Рохелио Фунес Мори из «Монтеррея» принял мяч на грудь после скидки от партнера по команде, а затем в падении точно пробил через себя.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Монтеррея».

Ответная игра состоится 30 декабря.

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