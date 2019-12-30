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«Монтеррей» взял мексиканскую апертуру. За него бьется игрок, который празднует голы улыбкой Джокера
А еще Родольфо Писарро нанес цитату Хоакина Феникса на свои бутсы.
«Монтеррей», недавно сгоревший «Ливерпулю» в полуфинале клубного чемпионата мира, стал победителем апертуры – первой части чемпионата Мексики.
В финале плей-офф «Монтеррей» оказался сильнее «Америки»: выиграв первый матч со счетом 2:1, в ответном «полосатые» уступили с аналогичной разницей и побили соперника в серии пенальти (4:2).
Чемпионом Мексики в составе «Монтеррея» стал атакующий полузащитник Родольфо Писарро. 25-летний игрок – настоящий фанат фильма «Джокер», главную роль в котором исполнил харизматичный Хоакин Феникс. Свои голы Писарро празднует вот так:
А еще Родольфо нанес на бутсы одну из знаменитых цитат Джокера – Put on a happy face («Надень счастливое лицо»).
- «Монтеррей» в пятый раз стал победителем чемпионата Мексики. В последний раз это случалось в 2010 году.
- Также в 2019 году «Монтеррей» стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
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