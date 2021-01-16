«Некакса» играла с «Атлетико Сан-Луис» и победила со счетом 1:0 благодаря реализованному на 90-й минуте пенальти. Несмотря на три очка, игра запомнится ее участникам и болельщикам эпизодом, который произошел чуть раньше, на 78-й минуте.

Унаи укрывал мяч от соперника корпусом, упал после единоборства и проехался коленом по газону за пределами поля там, где расположены рекламные баннеры. К несчастью, он напоролся на гвоздь, который удерживал один из баннеров. Острая железяка разорвала колено Бильбао – он не смог продолжить игру и был заменен.