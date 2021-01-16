Защитник мексиканского клуба «Некакса» Унаи Бильбао получил жуткую травму в матче национального чемпионата.
«Некакса» играла с «Атлетико Сан-Луис» и победила со счетом 1:0 благодаря реализованному на 90-й минуте пенальти. Несмотря на три очка, игра запомнится ее участникам и болельщикам эпизодом, который произошел чуть раньше, на 78-й минуте.
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Унаи укрывал мяч от соперника корпусом, упал после единоборства и проехался коленом по газону за пределами поля там, где расположены рекламные баннеры. К несчастью, он напоролся на гвоздь, который удерживал один из баннеров. Острая железяка разорвала колено Бильбао – он не смог продолжить игру и был заменен.
- «Некакса» набрала 3 очка после 2 матчей в Клаусуре Лиги МХ.
- 26-летний Бильбао перешел в команду перед нынешним сезоном, ранее он выступал за «Атлетико Сан-Луис», в матче с которым и получил страшную травму.
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