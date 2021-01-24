Основное время матча между «Леонес Негрос» и «Минерос де Фреснилльо» завершилось вничью со счетом 2:2. По правилам дивизиона, в таких встречах с помощью серии 11-метровых разыгрывается дополнительное очко. Команды показали шоу неуступчивости – пенальтисты подходили к мячу 39 раз. Со счетом 20:19 победил «Минерос».