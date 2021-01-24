Уникальная история произошла в третьей лиге Мексики – в серии пенальти команды пробили 39 ударов.
Основное время матча между «Леонес Негрос» и «Минерос де Фреснилльо» завершилось вничью со счетом 2:2. По правилам дивизиона, в таких встречах с помощью серии 11-метровых разыгрывается дополнительное очко. Команды показали шоу неуступчивости – пенальтисты подходили к мячу 39 раз. Со счетом 20:19 победил «Минерос».
Чемпионат Мексики
Что вы знаете о невезении? В Мексике защитнику распороло колено гвоздем
- Серию пенальти назначают, если матч заканчивается любой результативной ничьей, кроме 1:1.
Чемпионат Португалии
Экс-игроку «Зенита» Нету не хватило медали за победу в Кубке Лиги
Чемпионат Франции
🔥 Скорее смотри 2 филигранных ассиста Головина с угловых