Уникальная история произошла в третьей лиге Мексики – в серии пенальти команды пробили 39 ударов.

Основное время матча между «Леонес Негрос» и «Минерос де Фреснилльо» завершилось вничью со счетом 2:2. По правилам дивизиона, в таких встречах с помощью серии 11-метровых разыгрывается дополнительное очко. Команды показали шоу неуступчивости – пенальтисты подходили к мячу 39 раз. Со счетом 20:19 победил «Минерос».

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16/01/2021 В 17:03
  • Серию пенальти назначают, если матч заканчивается любой результативной ничьей, кроме 1:1.

Серия пенальти от почтенных дам из Непала – такого футбол еще не видел

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