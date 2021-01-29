Нападающему мексиканского клуба второго дивизиона «Сьервос» Алену Куэвасу ампутировали левую ногу после тяжелой травмы, полученной в результате несчастного случая в его доме.

Согласно клубному заявлению, 23-летний Куэвас получил ожоги третьей степени «от высоковольтного электрического разряда». Из-за пандемии коронавируса Куэвасу не разрешили пройти лечение в Мехико и перевели в город Кульякан, где ему сделали операцию через три дня после инцидента, пишет Los Angeles Times

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В фейсбуке футболист поделился фотографией из больничной палаты и рассказал о своем состоянии.

«Врачи сказали, что им придется ампутировать мою ногу, иначе это поставит мою жизнь под угрозу. Сначала родители были против и искали другой выход из ситуации. Ведь они знают, как сильно футбол важен для меня. Но врачи ответили, что времени на поиск вариантов нет. В тот я момент получил жизненный урок: как бы вы не любили что-либо делать, вы никогда не должны ставить это выше собственной жизни.

Не позволяйте себе легко потерпеть поражение, не впадайте в депрессию и знайте, что вы всегда должны видеть положительную сторону вещей. События случаются по какой-то причине, у всего есть предназначение, и знайте, что бог приготовил что-то гораздо лучше для вашей жизни», – написал игрок в посте, который был завален сообщениями поддержки.

В этом сезоне Куэвас сыграл два матча в лиге за «Сьервос».

Обстоятельство того, как игрок получил удар током, остается невыясненным.

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