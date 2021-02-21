«Крус Асуль» и «Толука» провели яркий и результативный матч в рамках чемпионата Мексики. Игра 7-го тура завершилась со счетом 3:2.

При счете 2:0 в пользу хозяев произошел эпизод, который редко можно увидеть в профессиональном футболе. Главный арбитр матча допустил критическую ошибку во время голевой атаки «Крус Асуль» в конце первого тайма. Один из игроков убежал на пустые ворота и пробил в штангу, но мяч отскочил к его партнеру Хонатану Родригесу – 27-летний нападающий атаковал пустую сетку, но перед ним вдруг материализовался рефери. От ноги мужчины мяч вылетел за пределы поля.

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Конечно же, футболисты тут же предъявили рефери претензии, но он никак не мог засчитать почти что гол. По правилам, если мяч попадает в арбитра и влияет на эпизод, но он обязан назначить свободный удар.

В итоге «Толука» сравняла счет, но «Крус Асуль» вырвал победу на 63-й минуте.

«Крус Асуль» занимает второе место в таблице (15 очков), «Толука» – третье (13). Лидирует «Америка» (16).

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