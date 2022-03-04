Бывший партнер Роналдиньо по мексиканскому клубу «Керетаро» Эммануэль Вилья рассказал, что легенда бразильского футбола понятия не имел, как снять деньги со своего счета в банке в возрасте 35 лет. Он попросил бухгалтера «Керетаро» одолжить ему наличные, потому что не знал, что может получить их самостоятельно.

Роналдиньо, которому сейчас 41 год, в то время был лицом мексиканского банка Multiva и демонстрировал свои выдающиеся футбольные навыки в телерекламе, где говорил: «Мне всегда нравилось побеждать, и мне нравится, когда мои деньги растут, поэтому мой банк – это Multiva».

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Вилья пояснил, что брат Роналдиньо, который всегда сопровождал бразильца в Мексике, в тот день уехал в Майами и не мог помочь. Бухгалтер предложил футболисту сходить в банк, где у того был открыт счет, на что игрок удивленно спросил: «Могу ли я действительно пойти и снять деньги?»

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«Конечно, там вам выплачивают зарплату каждые две недели, счет открыт на ваше имя, и вы являетесь лицом банка», – услышал он в ответ.

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Источник: Тhe Sun.

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