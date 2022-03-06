Во время матча девятого тура чемпионата Мексики между «Керетаро» и «Атласом» на трибунах произошла массовая драка.

Встречу на стадионе «Коррехидора» прервали на 62-й минуте из-за столкновения фанатов. Сотрудники службы безопасности стадиона открыли дополнительные выходы, чтобы зрители, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны. Участники драки использовали стулья и металлические прутья.

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Массовая драка на матче «Керетаро» – «Атлас» Фото: Getty Images

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«Пока нет сообщений о смертельных случаях. 22 человека пострадали, девять из них были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Состояние остальных участников столкновения оценивается как стабильное. Отмечаем, что все пострадавшие – мужчины», – заявил представитель полиции штата Керетаро.

Фанаты покидают стадион из-за массовой драки на матче «Керетаро» – «Атлас» Фото: Getty Images

А в середине февраля Пепе ударил ногой директора «Спортинга» . Его могут дисквалифицировать на два года.

Источник: Associated Press.

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