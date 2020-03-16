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Америка - Крус Асуль

Чемпионат Мексики - 16 марта 2020

Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Америка – Крус Асуль на Eurosport.ru! 16 марта 2020 года в 05:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мигель Эррера или Robert Siboldi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Америка и Крус Асуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Америка и Крус Асуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

