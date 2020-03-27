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Караулил игроков в баре и изгонял судью с поля. Тренер-легенда Дон Начо умер в 103 года
Впечатляющие истории из жизни культового для мексиканского футбола человека.
«Он лучший тренер в истории Мексики, без вариантов. Он всегда был внимателен к деталям, методичен, с уважением относился к прессе и ничего не упускал. Я думаю то, чего он добился во многих командах, вряд ли смог бы сделать кто-то другой. Человек безупречной чести, никогда не опускавшийся до оскорблений и грубости, он всегда старался сделать так, чтобы мы поняли его. Это сделало нас лучше как игроков. Но, что еще важнее, лучше и как людей», – так отреагировал известный мексиканский футболист 70-80-х годов Гильермо Мендисабаль на смерть учителя, тренера Игнасио Трельеса, которого в Мексике величали не иначе как Дон Начо. Ему было 103 года.
Несколько достижений помогут понять культовое значение этого человека для мексиканского футбола:
- Рекордное количество игр в качестве тренера национальной команды – 117;
- Руководство сборной на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966): именно при нем мексиканцы впервые выиграли матч на ЧМ – в 62-м у мощной Чехословакии, будущего финалиста турнира. Также Дон Начо верховодил «ацтеками» на двух Олимпиадах – на домашних Играх Трельес довел сборную до полуфинала;
- Рекордное число игр в чемпионате Мексики – 1083, семь раз он становился чемпионом страны и дважды брал Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Но, помимо выдающихся достижений, карьера и жизнь Трельеса – это готовый сборник удивительных и часто забавных историй.
Не знал о существовании футбола до приезда в столицу
Игнасио родился в 1916 году – за 11 лет до основания мексиканской футбольной федерации. Хотя Начо был спортивным ребенком, о существовании такой игры, как футбол, Трельес узнал только после переезда в Мехико: «Я играл в баскетбол, занимался легкой атлетикой, но футболом –никогда. Отец должен был починить световые столбы, потому что повстанцы вешали на них мертвых, поэтому мы двинулись в столицу. Подъехав к Буэнависте, поезд остановился. Я посмотрел в окно и увидел футбольное поле – на котором кто-то играл. Это был первый раз, когда я увидел, что в мяч можно играть ногами. Такого в Гвадалахаре никогда не видел. Я и подумать не мог, что с тех пор моя жизнь будет напрямую связана с футболом».
Игнасио ТрельесOther Agency
О профессиональной карьере футболиста парень поначалу не задумывался. Он изучал механику и электротехнику в Национальном политехническом институте по настоянию отца, который хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Будущий футболист и тренер одно время трудился на заводе, где зарабатывал 96 центов в день, выполняя работы за токарным и фрезерным станком. Но должного энтузиазма в этом деле молодой человек не проявил и решил посвятить себя футболу.
Деньги на шоу с быками и средняя карьера футболиста
В 30-е годы Мексика была настолько бедной страной, что у футболистов даже не было собственной площадки для тренировок. Худощавый, но скоростной, с хорошим видением поля Трельес быстро поднялся из молодежки «Некаксы» до главной команды. Первым гонораром стали десять песо за победный матч. «Нам платили небольшие деньги, – рассказывал потом уже Игнасио-тренер, – Бонусом нам раздавали проездные на трамваи или билеты на представления с быками».
В 1943-м Игнасио перешел в клуб «Америка», спустя пару лет – в «Монтеррей», оттуда – в «Чикаго», но не закрепился и там, а потому вернулся в Мексику, подписав контракт с «Атланте». Там-то и оборвалась его карьера: результатом стыка с вратарем «Марте» Пульке Леоном, чья семья выпускает известный мексиканский алкогольный напиток, стал перелом малой и большой берцовой костей. Трельес стал тренером с зарплатой в 75 песо в месяц – достаточной для того, чтобы побаловать себя покупкой костюма и лакированных туфель. Правда, последствия того столкновения мучили Игнасио всю жизнь.
Получил прозвище «качучас» из-за головного убора
«Когда я приехал в «Сакатепек», то пришлось носить качучу (головной убор в испаноговорящих странах – бесформенная фуражка) или шляпу с козырьком, чтобы защитить себя от солнечных лучей: в четыре часа дня, мне кажется, они могли расплавить и свинец. Я начал использовать качучу, с которой все стали меня узнавать, Я был польщен этим, но надевал я ее, чтобы просто защититься от солнца. Врач команды рекомендовал мне носить что-то с козырьком, поскольку линзы мешали мне – с тех пор я ношу знаменитую эту кепку», – рассказывал впоследствии Трельес.
«Либо вы уйдете с поля, либо я»
Легендарный и анекдотичный случай произошел между Трельесом и судьей Артуро Ямасаки (знаменитый в Южной Америке 60-70-х рефери, сын эмигрантов из Японии). Арбитр удалил тренера, но тот не подчинился и остался в технической зоне. Тогда рассерженный судья подошел к Дону Начо и сказал: либо он все же уйдет с поля, либо его покинет сам Ямасаки. И получил ответ: «Ну и иди, мне здесь комфортно». Арбитр закончил встречу и ушел в раздевалку.
Это был далеко не единственный случай, когда Игнасио воспротивился досрочно уйти в раздевалку. После одной из красных карточек к нему сразу подбежали несколько журналистов для экспресс-комментария, на что Трельес предложил провести пресс-конференцию прямо на скамейке запасных во время игры. В другой раз он просто одолжил у клубного фотографа камеру, чтобы руководить командой под видом фоторепортера.
Хитрых штучек у Дона Начо было много. Когда у команды возникали серьезные проблемы, он мог сам спокойно выйти на поле или приказать одному из футболистов упасть на газон, чтобы прервать игру, сломать ее ритм. Имелись в его арсенале и предматчевые заготовки: Трельес частенько лично поливал поле за час-полтора до стартового свистка, чтобы пар поднял температуру газона и обеспечил соперникам дополнительные трудности.
Переоделся официантом, чтобы вернуть игроков из бара
Однажды ночью Трельес заметил, что футболисты Тота Карбахаль и Рауль Карденас сбежали из расположения команды в центр города, и лично отправился выдергивать беглецов из злачных мест.
«Я вошел в бар через служебный вход и попросил официанта одолжить мне парик и салфетку. Карбахал и Карденас уже сидели с женщинами, я подошел к ним и сказал: что прикажут принести господа? Они окаменели! Я уволок их чуть ли не за уши», – рассказывал потом тренер.
Игнасио Трельес (справа)Getty Images
Ненавидел пиар и политику
Каждый, кто хоть немного знал Трельеса, отмечал его нелюбовь к комплиментам. Коуч и сам признавал это важной чертой характера: никогда не культивировать в себе стремление к пиару – он вообще был врагом любой неправды. Именно за это Дон Начо и не любил политику: «Политики для меня – синоним лицемерия». Этот факт не помешал бывшему тогда уже президенту Мексики Густаво Диасу Ордасу предложить Трельесу стать новым главой государства. В шутку, конечно, но авторитет тренера в стране всегда был огромен.
Легендарного специалиста и похоронили тоже тихо. Из-за пандемии коронавируса семья пустила на прощание с Игнасио только близких родственников. Но, кажется, скромный Дон Начо одобрил бы эту идею при любом раскладе.
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