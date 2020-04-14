«Он не тренировался по понедельникам». Чилийский игрок – о странной привычке Роналдиньо

Нападающий чилийского «Эвертона» Патрисио Рубио рассказал об уникальных привычках легендарного бразильца Роналдиньо.

«Мы всегда играли домашние матчи по пятницам, потому что в Мексике у каждого клуба свой собственный календарь. Как только игра заканчивалась, Роналдиньо садился в свой личный самолет и улетал в Канкун или Плая-дель-Кармен.

Обычно он возвращался во вторник. Никогда не видел, чтобы он тренировался по понедельникам. Он был топ-игроком», – приводит слова Рубио Daily Star.

Роналдиньо и Рубио вместе выступали за мексиканский клуб «Керетаро».

Канкун и Плая-дель-Кармен – крупные туристические города в Мексике на берегу Карибского моря.

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