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«Он не тренировался по понедельникам». Чилийский игрок – о странной привычке Роналдиньо

«Он не тренировался по понедельникам». Чилийский игрок – о странной привычке Роналдиньо
Eurosport

19 мин. назад

Ронни никогда не любил усердных занятий.

Нападающий чилийского «Эвертона» Патрисио Рубио рассказал об уникальных привычках легендарного бразильца Роналдиньо.

«Мы всегда играли домашние матчи по пятницам, потому что в Мексике у каждого клуба свой собственный календарь. Как только игра заканчивалась, Роналдиньо садился в свой личный самолет и улетал в Канкун или Плая-дель-Кармен.

Обычно он возвращался во вторник. Никогда не видел, чтобы он тренировался по понедельникам. Он был топ-игроком», – приводит слова Рубио Daily Star.

  • Роналдиньо и Рубио вместе выступали за мексиканский клуб «Керетаро».
  • Канкун и Плая-дель-Кармен – крупные туристические города в Мексике на берегу Карибского моря.

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