Гроб Александра Мартинеса
Фото: Twitter
Необычная церемония прощания.
В Мексике необычно почтили память убитого 16-летнего футболиста Александра Мартинеса.
Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку и имитировали забитый им последний гол – мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.
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Reuters сообщает, что Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника. После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовало примерно 300 человек.
- Футболист играл в системе ФК «Монтеррей» и имел двойное гражданство США и Мексики.
- Инцидент привлек внимание посольства США, которое будет следить за расследованием.
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