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Погибший футболист забил после смерти: одноклубники принесли его гроб на футбольное поле

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Гроб Александра Мартинеса

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
20 минут назад

Необычная церемония прощания.

В Мексике необычно почтили память убитого 16-летнего футболиста Александра Мартинеса.

Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку и имитировали забитый им последний гол – мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.

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Reuters сообщает, что Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника. После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовало примерно 300 человек.

  • Футболист играл в системе ФК «Монтеррей» и имел двойное гражданство США и Мексики.
  • Инцидент привлек внимание посольства США, которое будет следить за расследованием.

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