Необычная церемония прощания.

В Мексике необычно почтили память убитого 16-летнего футболиста Александра Мартинеса.

Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку и имитировали забитый им последний гол – мяч ударили об гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.

Liga Águila Колумбийские ультрас принесли на матч гроб с телом погибшего друга 08/04/2019 В 21:48

Reuters сообщает, что Мартинес был застрелен полицией, так как его приняли за преступника. После общественного резонанса и уличных протестов на похоронах парня присутствовало примерно 300 человек.

Футболист играл в системе ФК «Монтеррей» и имел двойное гражданство США и Мексики.

Инцидент привлек внимание посольства США, которое будет следить за расследованием.

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