FC Juárez
    -
    5:30
    05.09.20
    Olímpico Benito Juárez
    Сантос Лагуна
      Чемпионат Мексики • Тур 8
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      FC Juárez - Сантос Лагуна
      Чемпионат Мексики - 5 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем FC Juárez – Сантос Лагуна на Eurosport.ru! 5 сентября 2020 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Габриэль Кабальеро или Guillermo Almada? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу FC Juárez и Сантос Лагуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются FC Juárez и Сантос Лагуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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