Леон
Завершено
0
2
-
1
1
5:05
01.09.20
Эстадио Леон
Атлас
Чемпионат Мексики • Тур 7
Плей-офф
  • 2-ой тайм
  • Леон
  • Атлас
  • АкиноРодригес
    90'
  • КорреаХеральдино
    87'
  • ДжильоттиКэмпбелл
    77'
  • МенесесРамирес
    76'
  • Тесильо
    76'
  • АкостаTorres
    72'
  • Ortega
    62'
  • Конти
    56'
  • Ortega
    52'
  • 1-ый тайм
  • Леон
  • Атлас
  • Малькорра
    45'
  • Ибарра
    45'
  • ZaldivarOrtega
    41'
  • Наварро
    37'
  • Джильотти
    34'
  • Sosa
    23'
  • Ибарра
    9'
Перед матчем

Онлайн
Леон - Атлас
Чемпионат Мексики - 1 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Леон – Атлас на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 05:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игнасио Амбрис или Диего Мартин Кокка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леон и Атлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Леон и Атлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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