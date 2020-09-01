Поделиться
- 2-ой тайм
- АкиноРодригес90'
- КорреаХеральдино87'
- ДжильоттиКэмпбелл77'
- МенесесРамирес76'
- Тесильо76'
- АкостаTorres72'
- Ortega62'
- Конти56'
- Ortega52'
- 1-ый тайм
- Малькорра45'
- Ибарра45'
- ZaldivarOrtega41'
- Наварро37'
- Джильотти34'
- Sosa23'
- Ибарра9'
Перед матчем
Онлайн
Леон - Атлас
Чемпионат Мексики - 1 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Леон – Атлас на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 05:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Игнасио Амбрис или Диего Мартин Кокка? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леон и Атлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Леон и Атлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет