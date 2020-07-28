Mazatlán FC
    -
    6:00
    28.07.20
    Estadio de Mazatlán
    Пуэбла
      Чемпионат Мексики • Тур 1
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      Онлайн
      Mazatlán FC - Пуэбла
      Чемпионат Мексики - 28 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Mazatlán FC – Пуэбла на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Паленсия или Хуан Рейносо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Mazatlán FC и Пуэбла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Mazatlán FC и Пуэбла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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