Монтеррей
    -
    3:00
    29.07.20
    Estadio BBVA
    Толука
      Чемпионат Мексики • Тур 1
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      Онлайн
      Монтеррей - Толука
      Чемпионат Мексики - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Монтеррей – Толука на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Мохамед или Хосе Мануэль Торре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монтеррей и Толука и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монтеррей и Толука, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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