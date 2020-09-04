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Керетаро - Толука
Чемпионат Мексики - 4 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Керетаро – Толука на Eurosport.ru! 4 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Álex Diego или Хосе Мануэль Торре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Керетаро и Толука и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Керетаро и Толука, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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