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Сантос Лагуна - УНАМ Пумас
Чемпионат Мексики - 10 сентября 2020
Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Сантос Лагуна – УНАМ Пумас на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 05:06 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Guillermo Almada или Andrés Lillini? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сантос Лагуна и УНАМ Пумас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сантос Лагуна и УНАМ Пумас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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