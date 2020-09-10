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Сантос Лагуна - УНАМ Пумас

Чемпионат Мексики - 10 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Сантос Лагуна – УНАМ Пумас на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 05:06 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Guillermo Almada или Andrés Lillini? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сантос Лагуна и УНАМ Пумас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сантос Лагуна и УНАМ Пумас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

