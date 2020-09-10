Крус Асуль
    -
    3:00
    10.09.20
    Ацтека
    Пачука
      Чемпионат Мексики • Тур 9
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Крус Асуль - Пачука
      Чемпионат Мексики - 10 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Крус Асуль – Пачука на Eurosport.ru! 10 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Robert Siboldi или Пауло Пеццолано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крус Асуль и Пачука и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Крус Асуль и Пачука, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет