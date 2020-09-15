Пачука
    -
    5:00
    15.09.20
    Мигуэль Идальго
    Монтеррей
      Чемпионат Мексики • Тур 10
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Пачука - Монтеррей
      Чемпионат Мексики - 15 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Пачука – Монтеррей на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пауло Пеццолано или Антонио Мохамед? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пачука и Монтеррей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пачука и Монтеррей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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