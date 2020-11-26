Гвадалахара
    -
    6:06
    26.11.20
    Estadio AKRON
    Америка
      Чемпионат Мексики • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Гвадалахара - Америка

      Футбол, Чемпионат Мексики. Следите за матчем Гвадалахара – Америка на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 06:06 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Мануэль Вусетич или Мигель Эррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гвадалахара и Америка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гвадалахара и Америка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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