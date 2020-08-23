Футбол
Чемпионат Мексики

20-летний игрок удалился за 40 секунд. На поле его выпустил отец, который работает главным тренером

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Нарушение нападающего «Монтеррея»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
29 минут назад

Может быть, парень вообще не хотел играть?

Лихой сюжет завертелся в матче чемпионата Мексики вокруг 20-летнего нападающего «Монтеррея».

Шаир Мохамед вышел на поле на 91-й минуте матча и примерно через 40 секунд получил красную карточку. Он совершил грубейший фол против соперника, въехав ему в голень шипами.

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  • «Монтеррей» выиграл у «Америки» со счетом 3:1 несмотря на выходку молодого футболиста.
  • После шести туров клуб идет на пятом месте.

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