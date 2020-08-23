Нарушение нападающего «Монтеррея»
Фото: Other Agency
Может быть, парень вообще не хотел играть?
Лихой сюжет завертелся в матче чемпионата Мексики вокруг 20-летнего нападающего «Монтеррея».
Шаир Мохамед вышел на поле на 91-й минуте матча и примерно через 40 секунд получил красную карточку. Он совершил грубейший фол против соперника, въехав ему в голень шипами.
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«Монтеррей» тренирует отец форварда – Антонио Мохамед. Это закольцевало и без того нестандартную историю.
- «Монтеррей» выиграл у «Америки» со счетом 3:1 несмотря на выходку молодого футболиста.
- После шести туров клуб идет на пятом месте.
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