Может быть, парень вообще не хотел играть?

Лихой сюжет завертелся в матче чемпионата Мексики вокруг 20-летнего нападающего «Монтеррея».

Шаир Мохамед вышел на поле на 91-й минуте матча и примерно через 40 секунд получил красную карточку. Он совершил грубейший фол против соперника, въехав ему в голень шипами.

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«Монтеррей» тренирует отец форварда – Антонио Мохамед. Это закольцевало и без того нестандартную историю.

«Монтеррей» выиграл у «Америки» со счетом 3:1 несмотря на выходку молодого футболиста.

После шести туров клуб идет на пятом месте.

Сантос, Варан, Видаль и новичок «Динамо» попали в символическую сборную худших игроков ЛЧ

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