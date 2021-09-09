Нападающий «Тигреc» Андре-Пьер Жиньяк находится под следствием Генеральной прокуратуры (FGR) из-за необычной информации, которую он представил для натурализации в Мексике.

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Министр иностранных дел сообщил FGR, что была обнаружена фальсифицированная документация, однако источник в клубе рассказал ESPN , что произошла ошибка, а не осознанная попытка отредактировать информацию. Обнаружив ошибку, прокуратура открыла дело и начала расследование, чтобы выяснить, действовал ли Жиньяк умышленно.

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Жиньяк получил мексиканский паспорт в 2019 году.

Он перешел в «Тигрес» в 2015 году, стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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