Нападающий «Тигреc» Андре-Пьер Жиньяк находится под следствием Генеральной прокуратуры (FGR) из-за необычной информации, которую он представил для натурализации в Мексике.
Министр иностранных дел сообщил FGR, что была обнаружена фальсифицированная документация, однако источник в клубе рассказал ESPN, что произошла ошибка, а не осознанная попытка отредактировать информацию. Обнаружив ошибку, прокуратура открыла дело и начала расследование, чтобы выяснить, действовал ли Жиньяк умышленно.
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- Жиньяк получил мексиканский паспорт в 2019 году.
- Он перешел в «Тигрес» в 2015 году, стал лучшим бомбардиром в истории команды и выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
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