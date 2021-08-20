Судья матча любительских команд в Гондурасе вооружился пистолетом, чтобы отогнать недовольных игроков и фанатов.

Необычный инцидент произошел в небольшом городке Копан. Результат игры и особенно работа арбитра не устроили футболистов и болельщиков – они окружили мужчину и принялись высказывать претензии. Но арбитр был готов к этому: он спокойно достал пистолет и в доказательство серьезности своих намерений сделал несколько выстрелов в землю. Увидев, что пистолет заряжен, а шутить судья не намерен, игроки и фанаты разошлись.

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В результате инцидента никто не пострадал.

После матча появилась информация, что за свою выходку судья был лишен работы, но она не получила подтверждения.

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