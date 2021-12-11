Смешной эпизод случился во время матча чемпионата Колумбии между «Америка де Кали» и «Алианза Петролера». Защитник «Кали» Марлон Торрес взял на себя обязанности судьи и показал игроку соперника желтую карточку.
Главный арбитр встречи Карлос Ортега и сам собирался это сделать, но обронил картонку, которую подобрал Торрес и невозмутимо вручил нападающему Яиру Молине. Судья тут же отобрал у Марлона карточку, но никак не наказал защитника.
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С желтыми карточками творят и не такое: недавно Яго Аспас специально получил карточку, чтобы потом не пропускать матч. Такое бывает? В случае Яго – абсолютно точно да!
В конце ноября Николай Рассказов заработал две желтые карточки за 15 минут после замены – в РПЛ случались еще как минимум пять таких же эпичных удалений.
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