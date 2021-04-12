В высшей лиге колумбийского чемпионата прошел удивительный матч: «Рионегро Агилас» заявил на игру с «Бояко Чико» всего 7 игроков. Остальные 23 футболиста из заявки либо сдали положительный текст на Covid-19, либо были травмированы. Несмотря на все просьбы о переносе матча, федерация отказала. В итоге на поле вышло пять полевых и два вратаря, одному из которых пришлось сыграть в обороне – они рубились против 11 игроков соперника.
Забавно, что до 57-й минуты счет был 0:0, однако потом команда пропустила 3 гола, а на 79-й минуте рефери остановил матч. В составе «Рионегро Агилас» травмировался еще один футболист, и матч не могли продолжить по базовым правилам ФИФА.
Еще перед игрой «Рионегро Агилас» сообщил в твиттере, что игроки выйдут на матч исключительно, чтобы избежать суровых санкций. А перед стартовым свистком они позировали с баннерами «LIFE FIRST» и «#CLEANPLAY».
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- После игры в твиттере «Рионегро Агилас» появился пост: «Мы проиграли, но выиграем битву с Covid-19. Гордимся вами».
- Ранее президент колумбийской лиги Фернандо Харамильо сообщил, что, даже если доступно семь игроков, команда должна выходить на поле.
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