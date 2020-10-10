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Deportivo Pereira - Энвигадо

Чемпионат Колумбии - 11 октября 2020

Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Deportivo Pereira – Энвигадо на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Néstor Craviotto или Jose Arastey? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Deportivo Pereira и Энвигадо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Deportivo Pereira и Энвигадо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

