Алианза Петролера
    -
    2:00
    20.10.20
    Estadio Daniel Villa Zapata
    Итагуи Дитайрес
      Чемпионат Колумбии • Тур 15
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Алианза Петролера - Итагуи Дитайрес
      Чемпионат Колумбии - 20 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Алианза Петролера – Итагуи Дитайрес на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Cesar Torres или Francesco Stifano? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алианза Петролера и Итагуи Дитайрес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алианза Петролера и Итагуи Дитайрес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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