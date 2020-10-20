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Алианза Петролера - Итагуи Дитайрес

Чемпионат Колумбии - 20 октября 2020

Футбол, Чемпионат Колумбии. Следите за матчем Алианза Петролера – Итагуи Дитайрес на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Cesar Torres или Francesco Stifano? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алианза Петролера и Итагуи Дитайрес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алианза Петролера и Итагуи Дитайрес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

